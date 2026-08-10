В «Родине» прокомментировали победу над «Зенитом»: «Жить надо большими целями»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Все относительно спокойно было воспринято, — отметил Зинин. — По крайней мере, весной победа над «Уфой» точно у всей команды вызвала больше эмоций. Конечно, хотелось бы, чтобы пацаны после того, как обыграли чемпиона страны, насладились этими мгновениями. А по факту обнялись в раздевалке, мы с Хуаном поблагодарили команду, сделали фото на память и все, идем дальше. Потому что понимаем, что победа, конечно, сверхважная, но РПЛ для нас только начинается и в ближайшем матче с «Акроном» себе надо доказывать все заново. Мы не можем расслабиться ни на один день.

Знаете, когда мы были в ФНЛ и у нас был сложный период, я сказал команде, что еще один сезон играть в ФНЛ неинтересно, а обыграть «Зенит» на «Газпром Арене» — это совсем другое дело. Вот к этому мы должны стремиться!

И вчера после матча ребята подошли и сказали, что исполнили мою маленькую мечту. За это я им очень благодарен. Жить надо большими целями. Мы понимаем, что сейчас для нас очень сложный период. Мы переходим на новый уровень, это требует времени и сверхусилий. Потому что одно дело — побеждать в ФНЛ, другое — в РПЛ. Две победы за неделю (5:0 над «Рубином» в Кубке России. — Прим. «СЭ») добавят команде еще чуть больше уверенности».

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Петербуржцы с 6 очками занимают вторую позицию.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».