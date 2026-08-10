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Сегодня, 16:20

В «Родине» прокомментировали победу над «Зенитом»: «Жить надо большими целями»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото Global Look Press

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Все относительно спокойно было воспринято, — отметил Зинин. — По крайней мере, весной победа над «Уфой» точно у всей команды вызвала больше эмоций. Конечно, хотелось бы, чтобы пацаны после того, как обыграли чемпиона страны, насладились этими мгновениями. А по факту обнялись в раздевалке, мы с Хуаном поблагодарили команду, сделали фото на память и все, идем дальше. Потому что понимаем, что победа, конечно, сверхважная, но РПЛ для нас только начинается и в ближайшем матче с «Акроном» себе надо доказывать все заново. Мы не можем расслабиться ни на один день.

Знаете, когда мы были в ФНЛ и у нас был сложный период, я сказал команде, что еще один сезон играть в ФНЛ неинтересно, а обыграть «Зенит» на «Газпром Арене» — это совсем другое дело. Вот к этому мы должны стремиться!

И вчера после матча ребята подошли и сказали, что исполнили мою маленькую мечту. За это я им очень благодарен. Жить надо большими целями. Мы понимаем, что сейчас для нас очень сложный период. Мы переходим на новый уровень, это требует времени и сверхусилий. Потому что одно дело — побеждать в ФНЛ, другое — в РПЛ. Две победы за неделю (5:0 над «Рубином» в Кубке России. — Прим. «СЭ») добавят команде еще чуть больше уверенности».

&laquo;Зенит&raquo; проиграл &laquo;Родине&raquo; в&nbsp;Санкт-Петербурге в&nbsp;3-м туре РПЛ.«Почему питерцы проиграли всю борьбу после перерыва? Как хорош Рейна!» Орлов — о поражении «Зенита»

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Петербуржцы с 6 очками занимают вторую позицию.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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