Степашин призвал ввести потолок зарплат в российском футболе

Член совета директоров, председатель консультативного совета футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин считает, что зарплаты российских футболистов в национальном чемпионате являются завышенными, необходимо ввести ограничения.

«В свое время, когда я был членом Российского футбольного союза, я даже возглавлял комиссию по финансовому фейр-плей. Мы договорились практически со всеми клубами о том, чтобы ввести все-таки потолок заработных плат, как это сейчас в хоккее и в НХЛ. Тем более идет война. Мы понимаем, какие траты бюджета сегодня огромные. И в это время зарплаты футболистов, которые еще и не играют на международной арене, они слишком высоки. Я абсолютно убежден, что к этой теме, к этой повестке дня нужно вернуться в ближайшее время», — сказал Степашин ТАСС.

Степашин отметил, что необходимо договориться между клубами, чтобы не взвинчивать трансферный рынок. Также он подчеркнул, что для него актуальной темой являются действия агентов. Он знает, что они получают огромные деньги «в серую», несмотря на то что их деятельность регламентирована нормативными документами. Степашин упомянул агента Павла Андреева, который, по его словам, натворил много дел. В свое время из-за него пришлось вмешиваться даже по поводу Константина Тюкавина, нападающего «Динамо». Степашин полагает, что Российский футбольный союз должен немедленно рассмотреть эту тему, а также вопрос укрепления судейского комитета.

Потолок зарплат на данный момент действует для клубов КХЛ. В настоящее время он составляет 900 миллионов рублей для каждого клуба.