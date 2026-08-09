Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

9 августа, 19:50

Семак: «Чему «Зенит» может научить поражение от «Родины»? Да ничему, я думаю»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

«Во втором тайме пропустили, ошиблись достаточно грубо в первом моменте, и тем более во втором. Если в первом моменте проиграли единоборство, то во втором линия обороны сыграла не лучшим образом. Чтобы выигрывать, нужно забивать и играть надежно в обороне. Побеждает та команда, которая может реализовать моменты, которые есть. Моментов у нас, конечно, было больше, но это ни о чем не говорит, счет на табло.

Забивать нужно было. Моменты и удары были. У Барриоса был убойнейший момент. Конечно, свалились уже на навал некий. Не так распоряжались моментами, когда уже играть навал. Где-то проигрывали подбор. В таких случаях нужно сохранять разумные действия и структуру игры, чтобы моментов было больше.

Чему поражение может научить «Зенит»? Да ничему, я думаю. Практически каждый год случаются такие матчи, как в Оренбурге: у нас два незабитых пенальти и проиграли 1:2, хотя должны были выигрывать. В этом году в Оренбурге меньше моментов, но выиграли. То же самое здесь — нужно забивать, не ошибаться и играть надежно в обороне», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После трех матчей «Зенит» с 6 очками занимает первое в РПЛ, но потеряет лидерство по итогам матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Родина» (3 очка) поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице.

&laquo;Зенит&raquo; дома проиграл &laquo;Родине&raquo; (1:2) 9&nbsp;августа 2026 года.Первая громкая сенсация сезона: «Родина» одержала волевую победу в Петербурге! Что произошло с «Зенитом»?

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Родина
Читайте также
Команду Шварца разбудил Маринкин, Агаларов тоже забил, а потом удивил Окишор. Что случилось в матче «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала
Эпичный гол в Первой лиге. «Спартак» из Костромы забил после сальто во время аута
Что произошло за неделю с 3 по 9 августа. Главное
Глава «Калашникова» отметил изменение характера боевых действий в зоне СВО
Обмеление реки Эльба в Германии обнажило «камни голода»
Умер отец Месси. Каким был Хорхе и почему без него не было бы великого Лео
Популярное видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Зенит» — «Родина» и все матчи
Дмитриев после поражения «Спартака» от «Краснодара»: «Может быть, парни забили, чуть завелись»
Оздоев сравнил матч «Спартака» и «Краснодара» с игрой «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса»
Агкацев: «Хочется сказать спасибо команде, что после ошибки поддержали»
Смолов: «Как вам матч тура? «Краснодар» с победой»
Идеальное начало «Краснодара»: команда стартовала в РПЛ с трех побед, а Кривцов шикарно заменил Сперцяна
РПЛ, 3-й тур: «Спартак» уступил «Краснодару», «Зенит» проиграл «Родине» и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» впервые с 2024 года проиграл на своем поле в РПЛ

Тренер «Родины» Диас о победе над «Зенитом»: «Только адаптируемся к РПЛ, эти три очка нам помогут»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости