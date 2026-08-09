Семак: «Чему «Зенит» может научить поражение от «Родины»? Да ничему, я думаю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Родины» (1:2) в 3-м туре РПЛ.

«Во втором тайме пропустили, ошиблись достаточно грубо в первом моменте, и тем более во втором. Если в первом моменте проиграли единоборство, то во втором линия обороны сыграла не лучшим образом. Чтобы выигрывать, нужно забивать и играть надежно в обороне. Побеждает та команда, которая может реализовать моменты, которые есть. Моментов у нас, конечно, было больше, но это ни о чем не говорит, счет на табло.

Забивать нужно было. Моменты и удары были. У Барриоса был убойнейший момент. Конечно, свалились уже на навал некий. Не так распоряжались моментами, когда уже играть навал. Где-то проигрывали подбор. В таких случаях нужно сохранять разумные действия и структуру игры, чтобы моментов было больше.

Чему поражение может научить «Зенит»? Да ничему, я думаю. Практически каждый год случаются такие матчи, как в Оренбурге: у нас два незабитых пенальти и проиграли 1:2, хотя должны были выигрывать. В этом году в Оренбурге меньше моментов, но выиграли. То же самое здесь — нужно забивать, не ошибаться и играть надежно в обороне», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

После трех матчей «Зенит» с 6 очками занимает первое в РПЛ, но потеряет лидерство по итогам матча между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Родина» (3 очка) поднялась на 11-ю позицию в турнирной таблице.