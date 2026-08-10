Ву — о связке с Бабичем в «Спартаке»: «Нужно время, чтобы сыграться идеально»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» рассказал об игре с футболистом красно-белых Срджаном Бабичем.

«Конечно, всегда непросто найти связь. Бабич — отличный защитник, он в хорошей форме. Думаю, нужно время, чтобы сыграться идеально», — сказал Ву «СЭ».

В октябре 2025 года Бабич получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона. В этом сезоне 30-летний сербский защитник провел 4 матча за красно-белых во всех турнирах. В активе 24-летнего Ву один гол в 4 матчах этого сезона.

После трех туров «Спартак» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.