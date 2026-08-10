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Сегодня, 16:13

Ву — о связке с Бабичем в «Спартаке»: «Нужно время, чтобы сыграться идеально»

Александр Абустин
корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» рассказал об игре с футболистом красно-белых Срджаном Бабичем.

«Конечно, всегда непросто найти связь. Бабич — отличный защитник, он в хорошей форме. Думаю, нужно время, чтобы сыграться идеально», — сказал Ву «СЭ».

В октябре 2025 года Бабич получил травму крестообразных связок и выбыл до конца сезона. В этом сезоне 30-летний сербский защитник провел 4 матча за красно-белых во всех турнирах. В активе 24-летнего Ву один гол в 4 матчах этого сезона.

После трех туров «Спартак» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
Срджан Бабич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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