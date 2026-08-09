«Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» и возглавил таблицу РПЛ

«Краснодар» на выезде обыграл «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 2-й минуте открыл форвард красно-белых Манфред Угальде. Спустя три минуты Лукас Оласа сравнял счет, а через еще пять минут Жоау Батчи вывел «быков» вперед.

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) потерпел первое поражение в этом сезоне и идет третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат». «Спартак» на следующий день в Калининграде встретится с «Балтикой».