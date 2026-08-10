Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук: «Мы нормально начали сезон, ничего страшного не случилось»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук поделился мнением о старте бело-голубых в сезоне-2026/27.

9 августа «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» (3:1) в 3-м туре РПЛ. Миранчук забил третий гол бело-голубых на 90+3-й минуте после прохода полузащитника москвичей Виктора Окишора.

«Я считаю, что мы нормально начали сезон, ничего страшного не случилось, так как все команды рано или поздно теряют очки. Еще только начало, все набирают форму, и я уверен, что мы будем только прибавлять», — приводит слова Миранчука ТАСС.

«Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России бело-голубые на выезде сыграют с «Зенитом» 16 августа.