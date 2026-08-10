Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук: «Мы нормально начали сезон, ничего страшного не случилось»
Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук поделился мнением о старте бело-голубых в сезоне-2026/27.
9 августа «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» (3:1) в 3-м туре РПЛ. Миранчук забил третий гол бело-голубых на 90+3-й минуте после прохода полузащитника москвичей Виктора Окишора.
«Я считаю, что мы нормально начали сезон, ничего страшного не случилось, так как все команды рано или поздно теряют очки. Еще только начало, все набирают форму, и я уверен, что мы будем только прибавлять», — приводит слова Миранчука ТАСС.
«Динамо» с 4 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре чемпионата России бело-голубые на выезде сыграют с «Зенитом» 16 августа.
Источник: ТАСС
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|3
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|0
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|
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|2
|0
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|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
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|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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30 тур
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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