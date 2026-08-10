В «Родине» рассказали о премиальных за победу над «Зенитом»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о премиальных команде за победу над «Зенитом» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

«До матча мы деньги точно не обсуждали. Но победа над «Зенитом» привела к премии, которую в ФНЛ мы не получали. Но я знаю, сколько получают клубы иногда за победу над «Зенитом», у нас все скромнее. Деньги имеют большое значение, но мы играем не за деньги, а за уважение к себе», — сказал Зинин «СЭ».

Для «Родины» победа над «Зенитом» стала первой в РПЛ, команда набрала 3 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Петербуржцы с 6 очками занимают вторую позицию.

В следующем туре «Родина» на своем поле сыграет с «Акроном», а петербуржцы дома сыграют с московским «Динамо».