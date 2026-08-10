Нападающий «Оренбурга» Касаджиков: «Стало писать больше девушек»

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков рассказал «СЭ» об увеличении внимания со стороны девушек.

— После ЧМ заметили такую тенденцию, что девушки стали больше внимания обращать на футболистов и смотреть футбол. Стало ли тебе писать больше девушек, особенно после твоего старта в РПЛ?

— Да, пишут. Стали писать больше. В основном это слова поддержки. Так держать, молодец, будем следить и так далее. Ничего такого сверхъестественного больше не видел, — сказал Касаджиков.

18-летний нападающий выступает в «Оренбурге» на правах аренды из «Зенита». В первых трех матчах РПЛ Касаджиков забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

(Давид Петросян)