Источник: «Галатасарай» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Батракова

«Галатасарай» вышел из переговоров с «Локомотивом» по трансферу полузащитника железнодорожников Алексея Батракова, сообщил журналист Якуп Чинар.

По данным источника, турецкий клуб планирует подписать вместо 21-летнего россиянина полузащитника «Порту» Родригу Мору.

Ранее журналист Угур Узтурк сообщил, что предложение «Галатасарая» по Батракову составляет 25 миллионов евро, включая бонусы. Информацию о переговорах также распространил инсайдер Николо Скира.

При этом в «Локомотиве» «СЭ» сообщили, что футбольный клуб не ведет переговоров с «Галатасараем» или другими клубами и не рассматривает возможности ухода из клуба своего ключевого игрока и воспитанника.

Полузащитник играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.