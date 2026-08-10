«Краснодар» объявил об аренде нападающего Мозеса в «Левадиакос»

«Краснодар» объявил об аренде форварда Дэвида Кобнана Мозеса в «Левадиакос».

Ранее о трансфере 23-летнего футболиста сообщила пресс-служба греческого клуба.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

Нигерийский футболист перешел в «Краснодар» в январе 2023 года. В сезоне-2025/26 он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 800 тысяч евро. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2028 года.