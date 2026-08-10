Вратарь «Динамо» Кудравец перешел в минское «Динамо» на правах аренды
Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец стал игроком минского «Динамо» на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба.
Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
22-летний Кудравец — воспитанник ДЮСШ-2 в Борисове. С 2020 по 2023 год он выступал за «БАТЭ». В августе 2023-го голкипер подписал пятилетний контракт с «Динамо», который начал действовать с января 2024 года.
В сезоне-2025/26 Кудравец принял участие в 13 матчах второй команды «Динамо», пропустил 25 голов и в трех встречах сыграл на ноль.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Источник: ФК «Динамо»
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|0 : 0
|8.08
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|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
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|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
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|9.08
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Краснодар
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Родина
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|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
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|
|
Андрей Лангович
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|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
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|1
|1
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|1
|0
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