Вратарь «Динамо» Кудравец перешел в минское «Динамо» на правах аренды

Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец стал игроком минского «Динамо» на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

22-летний Кудравец — воспитанник ДЮСШ-2 в Борисове. С 2020 по 2023 год он выступал за «БАТЭ». В августе 2023-го голкипер подписал пятилетний контракт с «Динамо», который начал действовать с января 2024 года.

В сезоне-2025/26 Кудравец принял участие в 13 матчах второй команды «Динамо», пропустил 25 голов и в трех встречах сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.