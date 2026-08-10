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Сегодня, 16:39

Вратарь «Динамо» Кудравец перешел в минское «Динамо» на правах аренды

Сергей Филин

Голкипер «Динамо» Андрей Кудравец стал игроком минского «Динамо» на правах аренды, сообщила пресс-служба московского клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2027 года.

22-летний Кудравец — воспитанник ДЮСШ-2 в Борисове. С 2020 по 2023 год он выступал за «БАТЭ». В августе 2023-го голкипер подписал пятилетний контракт с «Динамо», который начал действовать с января 2024 года.

В сезоне-2025/26 Кудравец принял участие в 13 матчах второй команды «Динамо», пропустил 25 голов и в трех встречах сыграл на ноль.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: ФК «Динамо»
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Андрей Кудравец
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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