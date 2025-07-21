Газзаев — о потолке зарплат: «Я не думаю, что это поспособствует развитию футбола»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предложении члена совета директоров московского «Динамо» Сергея Степашина ввести потолок зарплат в российском футболе.

Ранее Степашин сообщил ТАСС, что считает зарплаты российских футболистов в национальном чемпионате завышенными.

«Я не думаю, что это поспособствует развитию футбола. Перед началом каждого сезона, в силу своих возможностей, клубы определяют цели и свою платежную систему. Всегда так было. У каждой команды есть свои традиции и задачи в национальном первенстве, которые дают возможность реализовать свой потенциал. Платежная ведомость соответствует претензиям и амбициям клуба. Допустим, в испанском чемпионате у всех команд ограничат потолок зарплат, что тогда будет? Не было бы «Барселоны», не было бы «Реала». В каждом национальном чемпионате есть клубы, которые заведомо имеют преимущество в финансах и достижении задач. Есть клубы среднего уровня, есть аутсайдеры, поэтому всех равнять в данном случае нельзя», — сказал Газзаев «СЭ».

Потолок зарплат действует для клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и составляет 900 миллионов рублей на команду. В ФНЛ есть максимальный размер оклада для футболиста — не более 600 тысяч рублей в месяц.

Александр Антоняк