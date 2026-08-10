Защитник «Краснодара» Оласа: «Рады находиться на первом месте в таблице РПЛ, но все только начинается»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа поделился впечатлениями от волевой победы над «Спартаком» (2:1) в 3-м туре РПЛ.

«Быки» пропустили уже на 2-й минуте — отличился Манфред Угальде. Спустя три минуты Лукас Оласа сравнял счет, а на 10-й минуте Жоау Батчи забил победный гол.

«Это была по-настоящему командная победа. Все ребята проделали большую работу и каждый из нас рассчитывал выиграть. Мы боролись до самого конца, и, думаю, старание команды дало свои плоды. У меня удалось реализовать момент, но самое важное — это работа на команду. Победа команды — наша главная цель. Вещи извне не имеют значения. Важно сфокусироваться на себе. Мы это сделали. Оставили все силы на поле, отлично поработали, не обращая внимание на критиков. Уже на протяжении трех лет мы участвуем в чемпионской гонке в РПЛ. И мы рады находиться вверху турнирной таблицы. Но мы понимаем, что все только начинается. Мы сыграли всего три матча и не нужно заблуждаться, что вся работа сделана», — приводит слова Оласы пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавил таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) потерпел первое поражение в этом сезоне и идет третьим в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат».