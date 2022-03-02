Фарке объяснил уход из «Краснодара»

Немецкий специалист Даниэль Фарке объяснил свое решение покинуть пост главного тренера «Краснодара».

«Когда мы приступили к работе в «Краснодаре» в начале января, у нас была четко сформулирована общая цель с руководством клуба. Менее чем через два месяца, к сожалению, не сыграв ни одной игры в чемпионате, мы попросили членов правления Владимира Хашига и Арама Фундукяна расторгнуть наши контракты. Нам было очень тяжело уходить, потому что нас очень тепло приняли с первого дня», — приводит слова Фарке «РИА Новости» со ссылкой на сайт немецкого телеканала Sport1.

Фарке возглавил «Краснодар» в январе 2022 года и не провел ни одного официального матча в качестве главного тренера команды.

Контракт с 45-летним специалистом был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Исполняющим обязанности главного тренера «быков» назначен Алексей Антонюк.

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.