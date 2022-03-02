Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:47

Анатолий Тимощук продолжает работу в «Зените»

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что весь тренерский и медицинский штабы продолжает работу в сине-бело-голубом клубе.

Ранее «Зенит» покинул бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий. В тренерском штабе команды Сергея Семака работает украинец Анатолий Тимощук.

«Весь тренерский и медицинский штабы продолжает работу», — заявил Медведев «РБ Спорт».

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах. Следующий матч действующий чемпион России проведет против «Уфы».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ukrainets-anatolij-timoshhuk-prodolzhaet-rabotu-v-zenite/
Анатолий Тимощук
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
10
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Почему фигуристка Алена Косторная ушла от Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Федун не бросит «Спартак». Что ждет клуб дальше
Широков — о «Краснодаре»: «Можно и Гончаренко вернуть, но есть и более достойные люди»
В «Динамо» заявили, что Шварц продолжит работать с командой
Петржела считает уход Ракицкого большой потерей для «Зенита»
Лоськов будет исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива», у Комппера нет подходящей лицензии
Ярослав Ракицкий покинул «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фарке объяснил уход из «Краснодара»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости