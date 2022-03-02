Анатолий Тимощук продолжает работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что весь тренерский и медицинский штабы продолжает работу в сине-бело-голубом клубе.

Ранее «Зенит» покинул бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий. В тренерском штабе команды Сергея Семака работает украинец Анатолий Тимощук.

«Весь тренерский и медицинский штабы продолжает работу», — заявил Медведев «РБ Спорт».

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 41 очко в 19 матчах. Следующий матч действующий чемпион России проведет против «Уфы».