Фарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.

— Великолепная встреча с другом и братом Иваном Ракитичем. Вспомнили очень много потрясающих моментов, которые мы пережили, играя вместе, — написал Фарфан в своем Instagram.

Фарфан и Ракитич вместе выступали за «Шальке» с 2008 по 2011 годы. За это время они выиграли Кубок Германии, Суперкубок и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.