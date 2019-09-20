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Фарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»

22:00
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Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.

— Великолепная встреча с другом и братом Иваном Ракитичем. Вспомнили очень много потрясающих моментов, которые мы пережили, играя вместе, — написал Фарфан в своем Instagram.

Фарфан и Ракитич вместе выступали за «Шальке» с 2008 по 2011 годы. За это время они выиграли Кубок Германии, Суперкубок и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Публикация от Jefferson Farfan ? (@jefferson_farfan_oficial)

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