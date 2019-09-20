Фарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»
22:00
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.
— Великолепная встреча с другом и братом Иваном Ракитичем. Вспомнили очень много потрясающих моментов, которые мы пережили, играя вместе, — написал Фарфан в своем Instagram.
Фарфан и Ракитич вместе выступали за «Шальке» с 2008 по 2011 годы. За это время они выиграли Кубок Германии, Суперкубок и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
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