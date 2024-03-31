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Сегодня, 12:54

Агент Тормены: «Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре»

Сергей Разин
корреспондент
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Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, поделился мнением о выступлении игрока в российском клубе.

«Витор проводит отличный сезон в «Краснодаре», он один из лучших защитников РПЛ. Несмотря на трудности, которые были у клуба недавно, Витор все равно настроен помочь завоевать титул. Он хочет сделать «Краснодар» чемпионом», — приводит слова Норманда «РБ Спорт».

28-летний бразилец выступает за «Краснодар» с лета 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-tormeny-vitor-hochet-sdelat-krasnodar-chempionom/
ФК Краснодар
Витор Тормена
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Рубин – Ахмат
 - : -
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