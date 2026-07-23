Ещенко рассказал, что нужно исправить «Спартаку», чтобы стать чемпионом

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления московского клуба в сезоне-2026/27.

«Если «Спартак» будет в защите нормально играть, то все будет хорошо. Впереди точно что-то создадут. Главное, чтобы оборона верно действовала. Сама игра и тактические взаимодействия у «Спартака» мне нравятся. Что не нравится? Как я уже сказал, защита не радует — есть минусы в игре один в один. Также хотелось бы, чтобы опорная зона более хладнокровно действовала. Тем более было сыграно уже много матчей в одном сочетании. «Спартак» может побороться за чемпионство и с такими проблемами. Он это и делал по сути. Просто поздно пришел Карседо.

Матч с «Зенитом» многое показал — у питерцев, кроме длинных передач и надежд на пенальти, ничего не было. «Спартак», конечно, может и должен бороться за чемпионство. Это же «Спартак», — сказал Ещенко «СЭ».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома против «Родины». Матч пройдет 25 июля и начнется в 20:45 по московскому времени.