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23 июля, 14:00

Ещенко рассказал, что нужно исправить «Спартаку», чтобы стать чемпионом

Дарик Агаларов

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления московского клуба в сезоне-2026/27.

«Если «Спартак» будет в защите нормально играть, то все будет хорошо. Впереди точно что-то создадут. Главное, чтобы оборона верно действовала. Сама игра и тактические взаимодействия у «Спартака» мне нравятся. Что не нравится? Как я уже сказал, защита не радует — есть минусы в игре один в один. Также хотелось бы, чтобы опорная зона более хладнокровно действовала. Тем более было сыграно уже много матчей в одном сочетании. «Спартак» может побороться за чемпионство и с такими проблемами. Он это и делал по сути. Просто поздно пришел Карседо.

Матч с «Зенитом» многое показал — у питерцев, кроме длинных передач и надежд на пенальти, ничего не было. «Спартак», конечно, может и должен бороться за чемпионство. Это же «Спартак», — сказал Ещенко «СЭ».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет дома против «Родины». Матч пройдет 25 июля и начнется в 20:45 по московскому времени.

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Андрей Ещенко
ФК Спартак (Москва)
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РПЛ сезон 2026/27: расписание 1-го тура

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
4
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 1
И К Ж
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1 0 1
Арсений Дмитриев
Арсений Дмитриев

Акрон

 1 0 1
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