РПЛ сезон 2026/27: расписание 1-го тура

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует в пятницу, 24 июля. В 1-м туре чемпионата России пройдут восемь матчей, которые распределены на три игровых дня. Откроет тур встреча ЦСКА и «Балтики», а завершится программа игрой «Рубина» с «Краснодаром».

В сезоне-2026/27 в РПЛ выступят 16 клубов. Команды проведут чемпионат в два круга — по одному матчу дома и в гостях. Всего состоится 30 туров и 240 встреч.

Расписание матчей 1-го тура РПЛ-2026/27

Время начала матчей — московское.

24 июля, пятница

20.00. ЦСКА — «Балтика»

25 июля, суббота

14.00. «Динамо» Москва — «Крылья Советов»

16.15. «Акрон» — «Зенит»

18.30. «Факел» — «Динамо» Махачкала

20.45. «Спартак» — «Родина»

26 июля, воскресенье

14.30. «Оренбург» — «Ростов»

17.00. «Локомотив» — «Ахмат»

19.30. «Рубин» — «Краснодар».

Главные даты сезона РПЛ-2026/27

Первый круг чемпионата завершится матчами 15-го тура, которые пройдут с 20 по 23 ноября. Еще два тура состоятся до зимней паузы: игры 16-го тура запланированы на 27-30 ноября, а 17-го — на 4-7 декабря.

После зимнего перерыва чемпионат России возобновится матчами 18-го тура с 26 февраля по 1 марта 2027 года. Заключительный, 30-й тур пройдет 29 мая. Все восемь встреч последнего игрового дня состоятся в одну дату.

В прямом эфире матчи чемпионата России покажут телеканалы «Матч Премьер» и «Матч ТВ». Результаты встреч, турнирная таблица и статистика доступны в футбольном матч-центре нашего сайта.

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