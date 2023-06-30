Агент защитника «Краснодара» Алонсо: «Хуниор хочет уйти? У него контракт»

Агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, Диего Серрати, прокомментировал новость о том, что футболист хочет покинуть российский клуб.

«Алонсо хочет покинуть «Краснодар»? У него действующий контракт с клубом», — цитирует агента Sport24.

В прошедшем сезоне парагвайский футболист провел 16 матчей за «Краснодар» и отметился одним забитым голом. Его контракт с «быками» действует до лета 2025 года.