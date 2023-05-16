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Николич о «Динамо»: «Я близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба решится в ближайшие 7-10 дней»

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Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал возможное подписание контракта с «Динамо».

Ранее «СЭ» сообщал, что специалист возглавит бело-голубых по окончании сезона.

«Все, что я могу сказать по этому поводу — я действительно близок к тому, чтобы получить работу. Моя судьба будет решена в ближайшие 7-10 дней. Я, конечно, не могу назвать клуб, но могу сказал, что он не входит в топ-5. Однако, это клуб с большой историей и в сильной лиге. Но на данный момент договоренности нет», — сказал Николич венгерским СМИ.

Также специалист поделился мнением о работе в российских клубах в условиях недопуска к еврокубкам.

«Конечно, было бы намного лучше, если бы не было санкций, потому что это отличный опыт — сыграть с «Баварией», «Зальцбургом» и «Атлетико» в ЛЧ в 2020 году или с «Лацио» и «Марселем» в ЛЕ годом спустя. Я, как и все в мире, надеюсь на то, что ситуация закончится как можно скорее и все вернется на круги своя. Но РПЛ по-прежнему очень сильна, она сразу за топ-5 европейских лиг», — сказал он.

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ. 14 мая бело-голубые объявили об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
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Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
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