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Сегодня, 17:57

Рианчо не знает, смог бы Абаскаль выиграть титул РПЛ с «Зенитом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил уровень тренерского мастерства наставника красно-белых Гильермо Абаскаля и рулевого «Зенита» Сергея Семака.

«Смог ли бы Абаскаль выиграть чемпионат с «Зенитом»? Я не знаю. Сильнее ли Семак Абаскаля? Не могу ответить на этот вопрос, поскольку я мало что могу сказать о работе Гильермо, а вот Сергей Семак уже несколько лет выигрывает титул с «Зенитом». Эти факты реальны, а остальное лишь гипотезы», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

«Зенит» под руководством Семака побеждает в РПЛ уже пятый сезон подряд. Абаскаль тренирует «Спартак» с лета прошлого года — на данный момент красно-белые расположились на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-ne-znayu-smog-li-abaskal-vy-igrat-rpl-s-zenitom/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
3
1
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 25 1 6
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