Петржела считает, что скоро из «Зенита» уедут все бразильцы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном отъезде легионеров сине-бело-голубых предстоящим летом.

«Не знаю, сколько иностранцев покинут «Зенит» этим летом, но, думаю, кто-то точно уедет. А так, скоро из «Зенита» уйдут все бразильцы и в команде наконец-то заиграют собственные воспитанники. Это непременно произойдет, если Россию не вернут в еврокубки в ближайшие два года. Сколько бы денег им ни платили, футболисты хотят играть в самых сильных чемпионатах и выигрывать еврокубки. А легионеры «Зенита» могут играть в Европе, это футболисты хорошего уровня», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.