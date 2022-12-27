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Тукманов: «Может, Смольникову стоит перейти к Зырянову в «Черноморец» и строить команду вместе»

Экс-президент «Торпедо» высказался об уходе Смольникова из московского клуба
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал новость об уходе защитника Игоря Смольникова из московского клуба.

«Кондиции у Смольникова поиграть в РПЛ есть, в Первой лиге точно. Потеря это для «Торпедо» или нет? Не знаю, надо смотреть, как они будут укомплектовывать состав в ближайшее время. Игорь хороший футболист, в прошлом — игрок сборной страны, да и в целом, вроде, парень добросовестный. Это его выбор. Думаю, что уход Смольникова из клуба — совместное решение с «Торпедо». Надо пожелать Игорю счастливого пути. Вообще, его спад после ухода из «Зенита» стал очень резким, это заметно. После игры за петербуржцев он на прежний уровень не вернулся. Зырянов сейчас тренирует в «Черноморце», может, Смольникову стоит перейти к нему и строить команду вместе. Если он выберет этот путь, то это будет правильно», — приводит слова Тукманова Metaratings.ru.

27 декабря «Торпедо» объявил об уходе Смольникова из клуба.

В этом сезоне 34-летний защитник провел за московскую команду 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в таблице РПЛ, имея 6 очков в активе.

Источник: https://metaratings.ru/news/tukmanov-mozhet-smolnikovu-stoit-pereyti-k-zyryanovu-v-chernomorets-i-stroit-komandu-vmeste-1451467/
Игорь Смольников
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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