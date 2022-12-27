Абаскаль объяснил, почему «Спартак» является топ-клубом в России

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему красно-белые являются топ-клубом в России.

«В каждом отеле, в каждом городе, на каждом стадионе есть красно-белая толпа. Это почти всегда заставляет вас чувствовать себя как дома, и это плюс для игроков. Это накладывает на нас большую ответственность», — сказал Абаскаль в интервью испанскому изданию Relevo.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. В этом сезоне команда идет на втором месте с 36 очками.