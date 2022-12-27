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Сегодня, 22:43

Агент Эль-Ямика сообщил об отклонении предложения «Локомотива» об аренде

Микеле Антонов
Корреспондент
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Джавад Эль-Ямик.
Фото Reuters

Агент марокканского защитника «Вальядолида» Джавада Эль-Ямика Андреа Д'Амико в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможной аренде игрока в московский «Локомотив».

«Нет и шанса, что Эль-Ямик перейдет в «Локомотив». Мы уже разговаривали с клубом. Но предложение нас не устраивает. Мы его отклонили. Мы не хотим, чтобы игрок переезжал в Россию, потому что он еще сможет сыграть в большом клубе», — сказал Д'Амико «СЭ».

30-летний Эль-Ямик запомнился попаданием в штангу ударом через себя в матче 1/2 финала ЧМ-2022 против Франции (0:2).

Марокканец в этом сезоне провел за «Вальядолид» 8 матчей в чемпионате Испании. Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Сборная Марокко по футболу
ФК Вальядолид
ФК Локомотив (Москва)
1
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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Ростов – Локомотив
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Краснодар

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