Агент Дркушича сообщил, что игрок вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

26-летний словенец пропустил матч 20-го РПЛ против «Оренбурга» (2:1) из-за травмы.

«У Вани Дркушича были проблемы с пяткой, ничего серьезного. Сейчас он вернулся в общую группу и тренируется с командой. Думаю, что он будет готов к игре против «Спартака» в эти выходные», — сказал Ратковица «СЭ».

В этом сезоне Дркушич провел за «Зенит» 22 матча и не отличился результативными действиями.

14 марта «Зенит» примет «Спартак» в 21-м туре РПЛ.

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