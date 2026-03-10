«Спартак» — «Акрон»: судья ошибочно засчитал гол гостей — пенальти выполнен неправильно

На 57-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Акрон» (4:3), когда Жилсон Беншимол забил второй гол гостей, была нарушена процедура выполнения пенальти, описанная в правиле 14.

Судья Инал Танашев ошибочно дал тольяттинцам пробить 11-метровый удар, а потом засчитал их гол.

В правилах говорится, что мяч должен быть установлен неподвижно таким образом, чтобы его часть касалась центра 11-метровой отметки или находилась над ним. В матче в Тушине это не было соблюдено. Однако арбитр позволил выполнить пенальти.