ЭСК рассмотрела 100 эпизодов матчей РПЛ. Поддержаны 86 решений судей

Сегодня опубликованы очередные решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). 11 марта она рассмотрела три обращения клубов РПЛ и КДК, касавшиеся матчей 20-го тура чемпионата России-2025/26. Во всех трех случаях арбитры были правы.



В общей сложности число эпизодов, которые оценила ЭСК в ходе только этого турнира, достигло 100. В 87 случаях итоговый вердикт комиссии подтверждался единогласно, в 13 — большинством голосов. Поддержаны 86 решений рефери, 14 признаны ошибочными.



Напомним, что сегодня в ЭСК с правом голоса входят Франк Де Блекере (Бельгия), Равшан Ирматов (Узбекистан), Алексей Кульбаков (Белоруссия), Милорад Мажич (Сербия), Нестор Питана (Аргентина) и Джюнейт Чакыр (Турция).



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