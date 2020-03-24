Экс-игроку «Локомотива» Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет
12:30
Бывшему полузащитнику «Локомотива» Джейкобу Лекхето 24 марта 2020 года могло бы исполниться 46 лет.
Южноафриканский футболист скончался 9 сентября 2008 года. По одной из версии, он умер из-за СПИДа.
Лекхето выступал за «Локомотив» с 2001-го по 2004-й год. В составе железнодорожников он стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Джейкобу Лекхето сегодня могло бы исполниться 46 лет...— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) March 24, 2020
Мы тебя никогда не забудем, Бобо! pic.twitter.com/fYY013sWVB