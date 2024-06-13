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Дьяков: «Дзюбе не давали играть в «Локомотиве», беспросветно мариновали из-за зарплаты»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением об уходе форварда Артема Дзюбы из «Локомотива».

«Артему не давали играть. Потому что если он наберет определенное количество очков по системе «гол+пас», контракт пролонгируется автоматически. Очевидно, что зарплата в «Локомотиве» не самая маленькая, и уверен, что именно по этой причине Артем присел на замену. Его беспросветно мариновали, чтобы контракт не был продлен автоматически.

Если у него самого есть желание, мотивация играть, со здоровьем все нормально, то, конечно, он сможет. Блогером или медийной персоной он всегда успеет стать. Пока есть возможность и силы — надо играть. Дзюба еще продолжит свою карьеру или в Китае, или в России", — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Дзюба выступал за «Локомотив» с зимы 2023 года. В составе москвичей форвард провел 39 игр, в которых забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач. 29 мая 2024 года железнодорожники объявили об уходе 35-летнего Дзюбы в связи с истечением срока трудового договора.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-dzyube-ne-davali-igrat-v-lokomotive-besprosvetno-marinovali-iz-za-zarplaty-372421/
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
10
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Кр. Советов – Пари НН
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
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Балтика – Локомотив
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