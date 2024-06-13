Нападающий «Спартака» Соболев выложил фото из Парижа

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился семейным фото из Парижа.

На снимке 27-летний футболист вместе с женой и сыном стоят на летней террасе на фоне Эйфелевой башни.

В минувшем сезоне Соболев провел 34 матча за красно-белых во всех соревнованиях, в которых забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Контракт форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.