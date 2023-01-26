Якубко: «Я бы не делал большую проблему из того, что Промес не поехал на сборы «Спартака»

Экс-форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал отсутствие нападающего Квинси Промеса на первом сборе «Спартака».

— Я не делал бы очень большую проблему из того, что Промес не поехал на сборы с первой командой «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Якубко. — Это несколько недель, пусть он не сыграет 4-5 матчей, но Квинси отлично знает команду. Там же не поменялась половина состава и не надо заново наигрывать связи.

— А как быть с набором физики?

— Я больше чем уверен, что Абаскаль договорился с тренером молодежки, чтобы Промес получил необходимые нагрузки. Плюс после выхода из отпуска все проходили медицинские тесты, все данные есть у тренерского штаба и по ним можно построить индивидуальную программу тренировок. Если серьезно подойти к занятиям, тут не должно возникнуть проблем.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.