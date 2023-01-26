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Якубко: «Я бы не делал большую проблему из того, что Промес не поехал на сборы «Спартака»

Мария Гусева
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Экс-форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал отсутствие нападающего Квинси Промеса на первом сборе «Спартака».

— Я не делал бы очень большую проблему из того, что Промес не поехал на сборы с первой командой «Спартака», — цитирует «РБ Спорт» Якубко. — Это несколько недель, пусть он не сыграет 4-5 матчей, но Квинси отлично знает команду. Там же не поменялась половина состава и не надо заново наигрывать связи.

— А как быть с набором физики?

— Я больше чем уверен, что Абаскаль договорился с тренером молодежки, чтобы Промес получил необходимые нагрузки. Плюс после выхода из отпуска все проходили медицинские тесты, все данные есть у тренерского штаба и по ним можно построить индивидуальную программу тренировок. Если серьезно подойти к занятиям, тут не должно возникнуть проблем.

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

13 января пресс-служба красно-белых сообщила, что руководство клуба разрешило футболисту тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
Мартин Якубко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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