Бывший спортивный директор «Бешикташа»: «Жедсон будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита»

Бывший спортивный директор «Бешикташа» Сейджун Казанчи прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику стамбульского клуба Жедсону Фернандешу.

«Он будет отличным игроком для РПЛ и «Зенита». Жедсон хорош на позиции бокс-ту-бокса. Среди его лучших качеств выделю скорость, физическую мощь и потрясающую ментальную составляющую. Жедсон — чистая «восьмерка» на футбольном поле. Не знаю, станет ли он потерей для «Бешикташа», — цитирует Metaratings.ru Казанчи.

25-летний Фернандеш перешел в турецкий клуб летом 2022 года из португальской «Бенфики» за 6 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Бешикташ» 45 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 6 результативными передачами.