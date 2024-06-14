Баньяц летом покинет «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 24-летний серб хочет получать больше игровой практики. Однако пока официальных переговоров по игроку не было.

Баньяц с 2022 года выступает за «Краснодар». В сезоне-2023/24 он сыграл 25 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.