Новиков: «Латышонку нужно соглашаться на переход в «Зенит»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о возможном переходе вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит».

«Любой футболист понимает, что играть за «Зенит» это совсем другое дело, чем выступать за клуб, который борется за сохранение прописки в РПЛ. Я думаю, что и Латышонок это тоже понимает. Нужно ли ему соглашаться на этот переход? А почему нет? Это карьерный рост, да и у него ведь действительно будут шансы стать там основным голкипером. Да, «Зенит» оставил еще на сезон Кержакова, но ведь Михаил может быть и запасным в грядущем сезоне, верно? В нынешней ситуации Латышонку стоит попробовать себя в более сильной команде, он неплохо проявил себя в прошлом сезоне. Почему бы не воспользоваться таким шансом?» — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

25-летний Латышонок играет за «Балтику» с 2019 года. В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов.