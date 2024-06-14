Агент Осипенко — о будущем игрока: «Сам все узнаю из газет, как и вы»

Михаил Евстюхин, агент защитника «Ростова» Максима Осипенко, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к игроку.

«Где начнет сборы Максим? Спросите у «Ростова», мне нечего сказать. Интерес «Краснодара»? Сам все узнаю из газет, как и вы», — цитирует «РБ Спорт» Евстюхина.

Осипенко в 2020 году перешел в «Ростов». В сезоне-2023/24 на счету 30-летнего защитника 29 матчей во всех турнирах.