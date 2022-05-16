Булатов: «Зенит», оформив чемпионство, потерял мотивацию»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов прокомментировал ничью красно-белых с «Зенитом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

— Первый тайм разочаровал?

— Не то слово! Скучнейший! Первые полчаса вообще напоминали контрольный матч на сборах, когда обе команды под нагрузками, никаких задач — отсюда вялый темп, минимум агрессии.

— Но почему?!

— Этому есть объяснение. У «Спартака» было много вынужденных перестановок в составе, почти всю оборону пришлось перекраивать. Хлусевич впервые действовал на позиции правого центрального защитника, Рассказов с октября не выходил в старте… Какое-то время потребовалось на притирку. Ну, а «Зенит», оформив чемпионство, явно потерял мотивацию. Нельзя сказать, что ребята на поле отбывали на номер. Но видно — им уже трудно настроиться на борьбу, нет прежних скоростей, заряженности, все очень медленно.

— Второй тайм прошел веселее?

— Да, хотя структура игры не поменялась. «Спартак» продолжал играть от обороны, причем делал это на редкость уверенно, дисциплинированно. Тут надо отдать должное как защитникам, так и опорному хавбеку Пруцеву, который выполнил колоссальный объем работы. Кстати, гол Соболева абсолютно не вытекал из логики игры, зато сразу ее изменил.

— Каким образом?

— «Зенит» перешел на схему в два центральных защитника — Барриос поднялся в опорную зону. Гости большими силами двинулись вперед, появились свободные зоны, чем «Спартак», играющий на контратаках, охотно пользовался. Мог забить не раз и не два — самой малости не хватило.

— В итоге упустил победу.

— Да, за счет замен Сергей Семак встряхнул игру. И воспользовался старыми заготовками, чтобы взломать спартаковскую оборону.

— То есть?

— Я о Дзюбе. Когда он вышел на поле, игра «Зенита» моментально упростилась, начались забросы в штрафную. Один из них и принес успех.

Полностью интервью Булатова «СЭ» здесь