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Булатов: «Зенит», оформив чемпионство, потерял мотивацию»

Булатов поделился мнением о ничьей «Спартака» в матче с «Зенитом»
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов прокомментировал ничью красно-белых с «Зенитом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

— Первый тайм разочаровал?

— Не то слово! Скучнейший! Первые полчаса вообще напоминали контрольный матч на сборах, когда обе команды под нагрузками, никаких задач — отсюда вялый темп, минимум агрессии.

— Но почему?!

— Этому есть объяснение. У «Спартака» было много вынужденных перестановок в составе, почти всю оборону пришлось перекраивать. Хлусевич впервые действовал на позиции правого центрального защитника, Рассказов с октября не выходил в старте… Какое-то время потребовалось на притирку. Ну, а «Зенит», оформив чемпионство, явно потерял мотивацию. Нельзя сказать, что ребята на поле отбывали на номер. Но видно — им уже трудно настроиться на борьбу, нет прежних скоростей, заряженности, все очень медленно.

— Второй тайм прошел веселее?

— Да, хотя структура игры не поменялась. «Спартак» продолжал играть от обороны, причем делал это на редкость уверенно, дисциплинированно. Тут надо отдать должное как защитникам, так и опорному хавбеку Пруцеву, который выполнил колоссальный объем работы. Кстати, гол Соболева абсолютно не вытекал из логики игры, зато сразу ее изменил.

— Каким образом?

— «Зенит» перешел на схему в два центральных защитника — Барриос поднялся в опорную зону. Гости большими силами двинулись вперед, появились свободные зоны, чем «Спартак», играющий на контратаках, охотно пользовался. Мог забить не раз и не два — самой малости не хватило.

— В итоге упустил победу.

— Да, за счет замен Сергей Семак встряхнул игру. И воспользовался старыми заготовками, чтобы взломать спартаковскую оборону.

— То есть?

— Я о Дзюбе. Когда он вышел на поле, игра «Зенита» моментально упростилась, начались забросы в штрафную. Один из них и принес успех.

Полностью интервью Булатова «СЭ» здесь

Виктор Булатов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
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 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
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