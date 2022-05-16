Колыванов считает, что Березуцкого не нужно увольнять из ЦСКА

Бывший футболист сборной России и «Динамо» Игорь Колыванов считает, что Алексея Березуцкого не нужно увольнять с поста главного тренера ЦСКА.

«Березуцкому надо еще дать поработать. Но это уже, понятно, вопрос не ко мне. У всех специалистов бывают иногда спады. Просто он набирается опыта. На следующий год если останется, то будет строить команду, какую хочет.

Результата нет, и в какой-то степени тренерского опыта не хватает. Но в любом случае футболисты выходят на поле. Те, кто был до этого, они играют, стараются, а на кого надеялись после перерыва — иностранцы, молодежь — они сбавили, я не знаю, в чем причина. Может, физически оказались не готовы к нагрузкам, матч за матчем пошел, и команда начала проваливаться», — приводит «Газета.ru» слова Колыванова.

В последних восьми матчах ЦСКА одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками в 29 играх.