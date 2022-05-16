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Колыванов считает, что Березуцкого не нужно увольнять из ЦСКА

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России и «Динамо» Игорь Колыванов считает, что Алексея Березуцкого не нужно увольнять с поста главного тренера ЦСКА.

«Березуцкому надо еще дать поработать. Но это уже, понятно, вопрос не ко мне. У всех специалистов бывают иногда спады. Просто он набирается опыта. На следующий год если останется, то будет строить команду, какую хочет.
Результата нет, и в какой-то степени тренерского опыта не хватает. Но в любом случае футболисты выходят на поле. Те, кто был до этого, они играют, стараются, а на кого надеялись после перерыва — иностранцы, молодежь — они сбавили, я не знаю, в чем причина. Может, физически оказались не готовы к нагрузкам, матч за матчем пошел, и команда начала проваливаться», — приводит «Газета.ru» слова Колыванова.

В последних восьми матчах ЦСКА одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел пять поражений. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 47 очками в 29 играх.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/16/17748290.shtml?updated
Алексей Березуцкий
Игорь Колыванов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
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 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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 - : -
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