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Билялетдинов о скандале с Дзюбой: «Было сложно разобрать фразы. Слышал только начало разговора».

Билялетдинов отреагировал на ложный комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в прямом эфире
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на ложный комментарий нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в прямом эфире спортивного федерального канала. Билялетдинов присутствовал в эфире во время разговора с форвардом «Зенита».

«Это версия ведущего. Я стоял не возле телефона, мне было не очень хорошо слышно. Фразы разобрать было сложно. С Дзюбой я по телефону никогда не разговаривал. Слышал только начало разговора, а конец уже нет. Может быть, Дзюба об этом сам попросил, может, оставил вместо себя пресс-секретаря. В любом случае время расставит все по своим местам», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Во время прямого эфира ведущий программы «Есть тема!» якобы позвонил на номер Дзюбы и задал два вопроса о дальнейшей карьере игрока. Позже выяснилось, что голос в трубке принадлежал другому человеку.

Артем Дзюба
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