Жоаозиньо: «Завершать карьеру еще рано!»

Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо «СЭ» ответил на вопрос «СЭ» о возможном завершении карьеры.

«Карьеру завершать точно не планирую. Журналисты писали, что я завершаю карьеру. Но это не так. Еще рано!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Ранее в социальной сети он тепло попрощался с Россией и поблагодарил болельщиков.

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.