Жоаозиньо: «Завершать карьеру еще рано!»
Жоаозиньо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо «СЭ» ответил на вопрос «СЭ» о возможном завершении карьеры.
«Карьеру завершать точно не планирую. Журналисты писали, что я завершаю карьеру. Но это не так. Еще рано!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».
Ранее в социальной сети он тепло попрощался с Россией и поблагодарил болельщиков.
Бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.
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|Спартак
|0
|0
|0
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|0
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4
|Ростов
|0
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|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
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|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
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|0
|0-0
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -
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