Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:45

Жоаозиньо: «Завершать карьеру еще рано!»

Жоаозиньо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Жоаозиньо
Жоаозиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо «СЭ» ответил на вопрос «СЭ» о возможном завершении карьеры.

«Карьеру завершать точно не планирую. Журналисты писали, что я завершаю карьеру. Но это не так. Еще рано!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

Ранее в социальной сети он тепло попрощался с Россией и поблагодарил болельщиков.

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.

Жоаозиньо
ФК Краснодар
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Любимая певица фанатов МакSим временно ушла со сцены: песни, по которым все скучают
Сколько заработал Даниил Медведев на Уимблдоне-2023
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Экс-советник ЦРУ назвал зиму 2024 года козырем России
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
«Мажич себя отлично зарекомендовал. Он очень требовательный человек». Дюков — о судействе
«Зенит» — ЦСКА: дата и время начала матча OLIMPBET Суперкубок России
Андрей Федун планирует посещать матчи «Спартака» в новом сезоне: «Люблю эту команду и в жару, и в холод»
Федун верит, что «Спартак» сможет стать чемпионом в новом сезоне: «Первые пять туров все покажут»
«По точности пасов Ду Кейрос — это уровень Витселя!» Орлов — о календаре «Зенита» и «Спартака», Малкоме и Аршавине
У «Динамо» — концерты, у «Пари НН» — День города
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков: «Не видим необходимости в приглашении иностранных рефери»

Жоаозиньо: «Про Россию не скажу ни единого плохого слова!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости