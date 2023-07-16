Дюков: «Не видим необходимости в приглашении иностранных рефери»

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном приглашении иностранных арбитров для работы на матчах чемпионата России.

«Мы не видим в этом необходимости. Есть большое количество наших арбитров. Есть молодые судьи, которых мы готовим. Сейчас есть еще и логистические проблемы. Поэтому смысла в приглашении иностранных рефери не видим», — сказал Дюков «СЭ».

27 июня сербский специалист Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.