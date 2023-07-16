Жоаозиньо: «Спасибо за 12 лет, которые я провел в России. Буду вспоминать это прекрасное время»

Бывший полузащитник «Краснодара», «Динамо» и «Сочи» Жоаозиньо в социальной сети попрощался с Россией и поблагодарил болельщиков. 34-летний игрок вернулся в Бразилию.

«Россия — прекрасная страна. Спасибо за эти 12 лет, которые я провел в этой стране. Ты подарила мне мою замечательную семью, друзей, которые всегда будут в моей жизни и моем сердце. Спасибо каждому болельщику, которые переживали за меня и поддерживали. ФК «Краснодар», ты всегда в моем сердце. Я рад, что был игроком в этой команде, я люблю этот клуб. Мы не прощаемся, я еще долго буду надевать футболки и вспоминать это прекрасное время. Спасибо ФК «Сочи» и ФК «Динамо», что дали возможность стать частью вашей истории», — написал Жоаозиньо.

Бразилец выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 год. С 2018 по 2020 год полузащитник защищал цвета московского «Динамо». С 2020 по 2023 год Жоаозиньо был игроком «Сочи». В августе 2016 года футболист получил паспорт РФ.