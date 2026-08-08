Нападающий «Спартака» Даку: «В матче с «Краснодаром» покажем 100 процентов своих возможностей»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» 9 августа в Москве. Игра начнется в 20.00 по местному времени.

«Надеюсь, в матче с «Краснодаром» мы покажем 100 процентов своих возможностей. Я много раз видел, как играет «Спартак». И я сделаю все, чтобы помочь ему победить. С таким составом, как у нас, нужно выигрывать в таких больших матчах», — приводит слова Даку пресс-служба красно-белых.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. На третьем месте с таким же количеством баллов находится «Краснодар».