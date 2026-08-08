Нападающий Даку о первой тренировке в «Спартаке»: «Меня тепло приняли, вижу много высококлассных партнеров»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку поделился впечатлениями от первой тренировки в столичном клубе.

«Все отлично. Меня так тепло приняли. Игроки, персонал, все. Я рад. Нужно максимально настроиться на ближайший матч. На тренировке все было превосходно, профессионально. Сразу вижу уровень. Надеюсь, быстро адаптируюсь, и мы вместе добьемся успехов. Конечно, вижу много высококлассных партнеров. Не хочу сказать, что в моей прежней команде таких не было. Но это действительно очень сильная команда», — рассказал Даку пресс-службе красно-белых.

«Спартак» объявил о подписании 28-летнего форварда 6 августа. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан на три года.

Даку выступал за «Рубин» с лета 2023-го. В общей сложности он провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 9 миллионов евро.