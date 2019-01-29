"Екатеринбург-Арена" освобождена от земельного налога на пять лет

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли решение освободить "Екатеринбург-Арену" от земельного налога на ближайшие пять лет, сообщает ТАСС.

Это позволит стадиону экономить 1,5 миллиона рублей ежегодно.

– Предлагаем освободить налогоплательщиков от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, занятых стадионами, количество мест на трибунах которых составляет не менее 20 тыс. единиц в течение пяти последовательных периодов начиная с 2019 года. Предполагаемые выпадающие доходы Екатеринбурга в год составят 1,5 млн рублей, - заявил председатель земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадий Денисов.

Во время матчей чемпионата мира стадион вмещал 35 тысяч человек. Он включает в себя две разборные трибуны, которые планируется демонтировать.