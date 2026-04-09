Титов: «Спартаку» нужно завоевывать бронзу и брать Кубок России»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления команды на финише сезона.
— И как «Спартак» теперь должен сформулировать задачу на концовку сезона? Бронза в чемпионате и победа в Кубке?
— Да, именно так. Понятно, что попасть в топ-2 будет сложно. «Краснодар» и «Зенит» от всех убежали. А вот занять третье место — вполне реально! Почему нет? Отставание от «Локомотива» всего три очка. Решаемо! Формула Кубка России позволяет тебе опуститься в нижнюю сетку, но там победить, подняться в суперфинал и взять трофей. Не забывайте, что решающий матч пройдет в Москве, в Лужниках. И не важно, кто нам будет противостоять — «Краснодар» или «Динамо». В любом случае на 75 процентов арена будет заполнена болельщиками «Спартака»!
— Можно ли уже сейчас сказать, что Карседо преобразил «Спартак»?
— Я бы все-таки пока не спешил с такими оценками. Станковича тоже некоторые специалисты и болельщики хвалили после первых матчей. Были и другие тренеры, которые хорошо начинали в «Спартаке», но...
Все показывает длинная дистанция. Впереди у красно-белых «Краснодар» в чемпионате, ЦСКА в финале Пути регионов Кубка и, дай бог, суперфинал Кубка России. Вот после этих матчей и сделаем выводы.
Хотя понятно, что определяющим для Карседо станет следующий сезон. Вот там мы уже увидим тот «Спартак», который он, надеюсь, построит. Думаю, летом еще и новички появятся.
Пока же заметно, что команда прибавляет от матча к матчу. Победы над «Локомотивом», «Зенитом» вселяют в нас уверенность. Надеюсь, красно-белые смогут на регулярной основе успешно проводить большие матчи. И очень хочется, чтобы нас наконец-то допустили до еврокубков. Потому что именно выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы выявляют реальный уровень команды.
«Спартак» в РПЛ набрал 41 очко в 23 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице. От третьего места, которое занимает «Локомотив» (44 очка), команду отделяют три балла.
В Кубке России красно-белые в финале Пути регионов сыграют с ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1