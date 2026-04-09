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Титов: «Спартаку» нужно завоевывать бронзу и брать Кубок России»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото ФК «Спартак»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления команды на финише сезона.

— И как «Спартак» теперь должен сформулировать задачу на концовку сезона? Бронза в чемпионате и победа в Кубке?

— Да, именно так. Понятно, что попасть в топ-2 будет сложно. «Краснодар» и «Зенит» от всех убежали. А вот занять третье место — вполне реально! Почему нет? Отставание от «Локомотива» всего три очка. Решаемо! Формула Кубка России позволяет тебе опуститься в нижнюю сетку, но там победить, подняться в суперфинал и взять трофей. Не забывайте, что решающий матч пройдет в Москве, в Лужниках. И не важно, кто нам будет противостоять — «Краснодар» или «Динамо». В любом случае на 75 процентов арена будет заполнена болельщиками «Спартака»!

— Можно ли уже сейчас сказать, что Карседо преобразил «Спартак»?

— Я бы все-таки пока не спешил с такими оценками. Станковича тоже некоторые специалисты и болельщики хвалили после первых матчей. Были и другие тренеры, которые хорошо начинали в «Спартаке», но...

Все показывает длинная дистанция. Впереди у красно-белых «Краснодар» в чемпионате, ЦСКА в финале Пути регионов Кубка и, дай бог, суперфинал Кубка России. Вот после этих матчей и сделаем выводы.

Хотя понятно, что определяющим для Карседо станет следующий сезон. Вот там мы уже увидим тот «Спартак», который он, надеюсь, построит. Думаю, летом еще и новички появятся.

Пока же заметно, что команда прибавляет от матча к матчу. Победы над «Локомотивом», «Зенитом» вселяют в нас уверенность. Надеюсь, красно-белые смогут на регулярной основе успешно проводить большие матчи. И очень хочется, чтобы нас наконец-то допустили до еврокубков. Потому что именно выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы выявляют реальный уровень команды.

Интервью Егора Титова о&nbsp;победе &laquo;Спартака&raquo; над &laquo;Зенитом&raquo;.«Когда Ву только поставил мяч, мне позвонил отец. И я понял: все, победа!» Титов о матче «Зенит» — «Спартак»

«Спартак» в РПЛ набрал 41 очко в 23 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице. От третьего места, которое занимает «Локомотив» (44 очка), команду отделяют три балла.

В Кубке России красно-белые в финале Пути регионов сыграют с ЦСКА.

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Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
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«Зенит» — «Краснодар»: дата и время матча РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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