В махачкалинском «Динамо» отреагировали на решение КДК РФС оштрафовать Евсеева на 100 тысяч рублей

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал наказание главного тренера команды Вадима Евсеева штрафом в 100 тысяч рублей за нецензурную брань во время фреш-интервью после матча 23-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

«Наказание адекватное, хотя нам бы, конечно, хотелось, чтобы оно было поменьше. Вадим Валентинович будет делать все возможное, чтобы этого больше не повторилось», — сказал Газизов «СЭ».

После игры Евсеев 12 раз сматерился в послематчевом интервью.

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