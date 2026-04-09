«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Краснодар» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 23 туров премьер-лиги «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 52 очками располагается на первой строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде