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9 апреля, 19:30

«Зенит» — «Краснодар»: дата и время матча РПЛ

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 12 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» и «Краснодар» сыграют в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 12 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
12 апреля, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Краснодар

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Краснодар» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

После 23 туров премьер-лиги «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» с 52 очками располагается на первой строчке в чемпионате России.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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