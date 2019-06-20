11:41 | Футбол — РПЛ

Эдуардо Докампо будет помогать Шаронову в "Рубине"

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В тренерский штаб наставника "Рубина" Романа Шаронова вошел 45-летний испанский специалист Эдуардо Докампо, информирует официальный сайт клуба. Ранее он уже работал в качестве тренера-методиста Академии казанского клуба. Во время игровой карьеры Докампо выступал за испанские любительские клубы на позиции опорного полузащитника.

 

 

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