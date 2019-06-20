Эдуардо Докампо будет помогать Шаронову в "Рубине"

В тренерский штаб наставника "Рубина" Романа Шаронова вошел 45-летний испанский специалист Эдуардо Докампо, информирует официальный сайт клуба. Ранее он уже работал в качестве тренера-методиста Академии казанского клуба. Во время игровой карьеры Докампо выступал за испанские любительские клубы на позиции опорного полузащитника.

Эдуардо Докампо вошёл в тренерский штаб Романа Шаронова 🙌🏻



Ранее, с 2012 по 2017 год, испанский специалист являлся тренером-методистом нашей академии.



➡️ https://t.co/wRVgSErEpI pic.twitter.com/QfkHfWO3ms – "Рубин" Казань (@fcrk) 20 июня 2019 г.